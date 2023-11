Учени от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН представиха две нови издания

Тематичен сборник „Европа и Ориента: исторически взаимодействия и културно наследство“ и първи брой на новото периодично издание „Europe and the Orient. Journal of Historical and Cultural Interactions“ бяха представени в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН (ИЕФЕМ-БАН), съобщават от екипа на интитута.

И двете издания могат да бъдат закупени в книжарница „Български книжици“, а след края на 2023 г. ще бъдат отворени за електронен достъп и онлайн, уточняват от ИЕФЕМ-БАН.

„Дълбоки и многопластови, вековните отношения между Европа и Ориента имат смисъла на своеобразна longue durée в европейската и световната история. В обширното географско пространство, простряно между три континента, възникват, воюват и се разпадат империи, пресичат се и си влияят общности, идеи и религиозни системи; технологии и художествени форми са в непрекъснат обмен“, разказват от екипа на проекта.

„Политическите, социалните, икономическите и културните контакти между Европа и нейните символни „Други“ – Северна Африка, Средния и Близкия изток – имат формираща роля за тези региони и за европейския континент като цяло. В днешната ситуация, когато светът е изправен не само пред нови военни конфликти, миграционни вълни и глобални проблеми, но и пред все по-големи трудности за поддържане на комуникация и взаимна толерантност, изучаването на отношенията между Европа и Ориента е все по-необходимо и важно“, допълват те.

Водени от това разбиране са и настоящите две издания на ИЕФЕМ-БАН, осъществени по проект „Европа и Ориента: исторически взаимодействия и културно наследство“. Сборникът Europe and the Orient. Past Encounters, Heritage, and Present-Day Interactions (eds. N. Vukov, E. Troeva, G. Lozanova) съдържа 18 статии и студии от български и чуждестранни автори. В четирите дяла в книгата са представени интерпретациите на Ориента в различни епохи и културни контексти, преноса на словесни традиции между Европа и Азия; мястото на Ориента в конструирането на национални идеологии, както и проекциите на Ориента върху социалните светове и всекидневните практики в модерността. Анализите обхващат широк географски и исторически ареал, включващ Османската и Австроунгарската империи, Западна Европа, Мароко, Испания, Близкия Изток, Средиземноморието, България, Полша и Литва, обясняват от ИЕФЕМ-БАН.

Списанието Europe and the Orient. Journal of Historical and Cultural Interactions е периодично издание, излизащо веднъж годишно, разказват от екипа на изданието. В него се публикуват статии на английски и френски език в областта на историята, антропологията, археологията, изкуствознанието, международните отношения и регионалните проучвания. В първия брой на списанието са представени статии на автори от Испания, Израел, Казахстан, Таджикистан, Турция, САЩ и България. Застъпен е широк тематичен диапазон – от културните контакти между Османската империя и Западна Европа през XVII и XVIII в., през обмена на идеи, технологии и традиции между Ориента и европейския континент в по-ново време, до съвременни примери за взаимодействия като телевизионните сериали и комиксите. В броя са публикувани също научни съобщения за проведени през 2022 г. три международни конференции и рецензии за новоизлезли книги в сферата на митологията, антропологията и словесния фолклор, отбелязват от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН.

