„Топлоцентрала“ отбелязва втори рожден ден

През ноември „Топлоцентрала” празнува своя втори рожден ден със силен български афиш, премиери и международни спектакли, които ще видим за първи път у нас, информират от регионалния център за съвременни изкуства.

По думите им програмата на центъра поставя акцент и върху изложби, музикални събития, гостуващи фестивали и социални дискусии, които предлагат въздействащи срещи и ново преживяване за публиката в полето на съвременните изкуства.

„През ноември сцените „Топлоцентрала” отварят врати за български спектакли, превърнали се във фаворити на публиката, и за български и международни премиери от своята есенна програма. За да отбележи първите си две години на приобщаващо пространство за независимо изкуство и градска култура, арт сърцето на София ще представи специална селекция от танцови и театрални продукции, експериментални намеси във визуалните изкуства, социални дискусии, форуми и гостуващи фестивали“, коментират от центъра, разположен в Южния парк.

ПРЕМИЕРИ

На 17 ноември е премиерата на най-новия спектакъл на Vox Populi – „Медена луна“. В същия ден ще бъде показан премиерно и най-новият импровизационен формат от ХаХаХа ИмПро театър – „ОнтарбоаН“.

Премиера на 22 ноември ще има и втората част от трилогията на Emergency Theater – „Празна е стаята на удоволствието“, продължение на „Сцени на разсъмване“ (30 ноември) от Юлияна Сайска, Елена Димитрова и Цвета Софрониева.

Премиерата на театралния пърформанс „Юдит Клайн“ от Клара Армандова и Георги Новаков е на 16 ноември.

МЕЖДУНАРОДНА ПРОГРАМА

На 10 и 11 ноември една вечеря ще ни поведе на пътешествие през причудливи паралелни светове с австрийския хореографски филм на живо Deep Dish, разказват от „Топлоцентрала“.

Вечерта на 24 ноември е Dragon Forever – шоу и парти на танцовото трио Steam Room (Александър Георгиев, Жана Пенчева и Дарио Барето Дамас).

На 18 ноември е пърформансът The End на изпълнителското дуо Bertrand Lesca and Nasi Voutsas, известни като Bert and Nasi. На следващия ден пък (19 ноември) те представят The Beginning.

