Крис Гран събира песни за „две сърца“ в дебютен албум

Крис Гран (Kris Gran) представя дебютен албум с името „Две сърца“. Деветте песните са посветени на любовта, разказва артистът. Премиерата е на 18 октомври в София.

Поп стилът се смесва с хип хоп, регетон, диско и по-твърдо звучене. „Парчетата разказват различни истории. Някои от тях са излезли от фантазията ми, а други - от реални случки в моя живот“, казва Крис Гран. Той е автор на музиката и текстовете на всичките си песни. Едноименният сингъл скоро ще има и клип.

Част от песните вече са известни – като „Червена луна“ и „Всичко ще дам (You Got Me Like)“, както и дебютният сингъл „Завинаги”, записан с Владимир Ампов-Графа. Песента е с ново звучене, преобразено с включването на дуото „Димитър & Христо“ и вокален ансамбъл „Фортисимо" с диригент Милена Добрева. Димитър дава глас и в парчето „Всичко ще дам“, а Миглена Русева от трио „Тринити“ пее заедно с Крис Гран в My Heart Belongs To You.

По аранжиментите Крис Гран работи с китариста Христо Нейчев и басиста Емилио Мархолев, с които излиза и на сцена за концертите си. Те взимат участие и в записите, заедно с Димитър Атанасов, Николай Тошев, Юлиан Янев, Ина Мархолева, Христо Младенов, Николай Костадинов. Албумът е записан в Sing Song Studio и Renewsound Studio, а мастерингът е на JJ mastering - Юлиан Янев.

Крис Гран e от Бургас и от 6-годишен свири на пиано, а когато е на 9 баща му започва да го учи на китара. След участието му в „Гласът на България“ (2017), в отбора на Графа, той завършва поп и джаз пеене и педагогика на обучението по музика – в консерваторията. Преди три години започна работа по дебютния си албум „Две сърца“.