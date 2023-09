Оливия Родриго отново оглави класацията на "Билборд" за сингли

Хитът "Vampire" на Оливия Родриго се върна от девето на първо място в класацията на "Билборд" за сингли "Хот 100", съобщи изданието на сайта си.

Още един сингъл на певицата се издигна в класацията на синглите - "Bad Idea Right?" зае седмото място при предишно 26-о, след като вторият й албум "Guts" оглави класацията "Билборд 200".

"Vampire" беше на първо място в класацията "Хот 100" през юли. Той е третият хит номер едно на Оливия Родриго след "Drivers License" и "Good 4 U" от 2021 г.

На второ място в класацията на Билборд за сингли е "Paint the Town Red" на Доджа Кет, който преди я оглавяваше. Трети е "I Remember Everything" на Зак Брайънт. Следват "Fast Car" на Люк Кумс, "Cruel Summer" на Тейлър Суифт и "Last Night" на Морган Уолън.