Френски артист танцува със змия сред публиката

Френският артист Франсоа Шейно танцува с истинска жива змия сред публиката в „Топлоцентрала“ в петък вечер. Представлението му „Думи мої“ откри новия сезон в регионалния център за съвременни изкуства.

Зрителите са на крака и на сцената по време на целия 35-минутен моноспектакъл, който започва в пълен мрак. Шейно излиза с влечугото в ръце, още в първите минути. „Идеята ми е да дам едно силно, ударно начало и да вдигна адреналина още в самото начало“, обяснява Франсоа Шейно. Допълва, че реакциите навсякъде са различни – понякога хората напускат, понякога се радват, или остават безразлични.

По думите му змията е символ на много неща – на доброто и злото, на мъдростта и лукавството, на отровата и на лечението. Разказва, че доскоро е имал собствена змия, която пътувала с него от самото създаване на „Думи мої“ преди десетина години. Животното обаче починало и сега се налага да взема змия под наем на местата, на които играе.

В спектакъла той танцува и пее украинска песен, на която е наречен проекта му, има също сефарадски напеви, песен от Умбрия и тарантела, филипинска сарсуела, испанска мелодия. Има авторски композиции от Чайковски – „Страшная минута“, и Джон Доланд – Come Away Come Sweet Love.

„Намалената публика, съчетана с мултиплицирането на представлението, ме очарова, доколкото има потенциала да генерира интензивност, интимност и усещане за необикновеното, което конвенционалната конфигурация често прави несигурно“, казва Франсоа Шейно. „Издръжливостта и усилията на физическа и умствена концентрация, които изискват тази настройка, също изглежда вероятно да генерират необичайната сила на тялото и театралност, далеч от ежедневната рутина“, смята той.

Франсоа Шейно е признат за един от основните представители на новия френски танц, създава различно танцово преживяване, което излиза извън пределите на самото движение. „Той пее. Той танцува. Той създава усещане за неземно”, пише "Ню Йорк таймс" за съвременните вокални, музикални, хореографски и поетични форми на изразяване на Шейно.

„Представям си този многоезичен рецитал, уловен в костюм на скулптура на Ромен Брау, като криволичеща смесица от танц, песен и алкохол“, казва Шейно.

/ДД