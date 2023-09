Британското дуо Chemical Brothers издаде десетия си албум

Британското електронно дуо Chemical Brothers издаде в петък 10-ия си албум за над три десетилетия кариера, съобщи Асошиейтед прес.

Дали става по-лесно с времето? Не и според половината от дуото Том Роуландс. "Мисля, че просто е по-сложно", каза той в разговор чрез Зуум от студиото си в Обединеното кралство, "Всеки има нова теория как да го направи".

Преди издаването на албума Роуландс и Ед Саймънс споделиха четири сингъла от предстоящия албум, "For That Beautiful Feeling", включително втората им съвместна работа с Бек, песента "Feels like I'm Dreaming". Преди това двамата музиканти са работили с Бек по парчето от 2015 г. "Wide Open".

Роуланд и Саймънс са си поставили за цел да тестват песните на дансинга и фестивалните подиуми преди албума, "изпълнявайки ги на живо, докато ги пишем", както обяснява Роуландс. "Не знам дали това е правилният начин да издадеш албум", усмихна се той. "Не мога да съм в крак с тенденциите за правилния начин, но това е, което се случва."

Публиката реагира добре на парчетата от "For That Beautiful Feeling", които Chemical Brothers вплетоха в своите сетове това лято.

БТА припомня, че на 31 август The Chemical Brothers гостуваха в зала "Арена София".

В допълнение към новия албум дуото ще издаде книга през октомври, озаглавена "Paused in Cosmic Reflection", чийто автор е Робин Търнър, приятел на Саймънс и Роуландс.