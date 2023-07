Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ получи ценно дарение с автографите на трима Нобелови лауреати

Директорът на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ доц. д-р Красимира Александрова прие дарение от г-жа Мария Стайкова, съобщават от екипа на библиотеката.

Мария Стайкова дари на библиотеката книгата „Австралийски Нобелови лауреати: Приключение в иновациите“ (2004 г.), издание, което включва есета и статии за Нобелови лауреати на Австралия. Автографите на проф. Браян Шмид – Нобелов лауреат за физика, 2011 г. и проф. Елизабет Блекбърн с Нобелова награда за физиология и медицина през 2009 г., правят книгата безценна за Националната ни библиотека, казват от екипа на НБКМ.

Още един автограф на Нобеловия лауреат за медицина и физиология през 1996 г. Питър Дохърти, имунолог, е включен в дарението на Мария Стайкова. Автографът е върху негова снимка на плакат „1996 Nobel Prize in Physiology or Medicine“. Според традицията в Австралия всеки публичен акт или събитие започва с благодарност към коренното население на Австралийския континент – аборигените, за земята, която са предоставили. Земята на аборигените, техният бит, традиции, обичаи и изкуство са включени в дарения проспект „The Jabal Aboriginal and Torres Strait Islander Centre“. Така символично г-жа Мария Стайкова уважи традицията, разказват от Националната библиотека.

От екипа й допълват, че дарението на г-жа Стайкова беше прието с благодарност от страна на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и ще бъде достъпно за читателите и посетителите.

Мария Стайкова посвещава живота си на неврологията, специализира в Полша и Германия и вече 30 години живее в Австралия. Госпожа Стайкова продължава неуморно да работи в Групата по невроимунология в Канбера, а нейните изследвания в областта на множествената склероза са получили международно признание, казват от Националната библиотека.

В далечна Австралия Мария Стайкова е активен член на българската общност и продължава да е секретар на Дружество „Родина“ в гр. Канбера. Тя е автор на няколко книги за двустранните отношения между Австралия и България. През 2000 г. издава книгата “Австралия - България: взаимно непознати”, през 2022 съвместно със съпруга си Рос Уилсън издава двуезичното издание „Сърце на два континента“, а тази година на родна земя тя представи най-новата си книга „Преживяната Австралия“.

