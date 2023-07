Рок спектакълът Led Zeppelin Symphonic гостува в София през 2024 г.

Рок спектакълът Led Zeppelin Symphonic ще гостува в София. Събитието ще е на 25 април 2024 г. в Националния дворец на културата, съобщават организаторите от „София мюзик ентърпрайсис“ (СМЕ).

Концертът в столицата ще е близо две години след представянето му в Античния театър в Пловдив. В спектакъла са включени хитове на Led Zeppelin с нови аранжименти, сред които Whole Lotta Love, Black Dog, Kashmir, Rock & Roll, Dazed & Confused и Stairway To Heaven.

В проекта участва петчленна рок група и трима соловокалисти, както и филхармоничен оркестър. На пулта отново ще е диригентът Ричард Сидуел. Вокалистите във формацията са Питър Елдридж (Hats Off To Led Zeppelin), Джеси Смит (Thriller Live и Strictly Come Dancing) и Моли Мериът, пяла още от 15-годишна в демозаписи на "Оейзис", поканена лично от Лиъм Галахър. / ГН