Формацията „Джазът пее на български“ ще издаде първия си албум

Предстои да излезе първият албум на проекта „Джазът пее на български“. Това съобщи за БТА поетесата Мария Донева, която е създател на формацията, заедно с музикантите Марина Господинова (вокал), Антони Дончев (пиано) и Венцислав Благоев (тромпет). Те се представиха за първи път във Варна в рамките на 31-ия Международен театрален фестивал „Варненско лято“.

Проектът им съществува от 2010 г. и винаги са в същия състав, сподели Донева. Първият им албум ще се казва „Да вярваш в пролетта“ и трябва да излезе под формата на книга с QR кодове, водещи към музикални платформи, където са качени записите. В репертоара им влизат песни на Франк Синатра, Нина Симон, Ета Джеймс, Стейси Кент, както и суинг и боса нова.

През годините са правили десетки концерти, може да са станали и над сто, каза още поетесата, която е автор на всички текстове за композициите на формацията. Най-вече гастролират в клубове в София, но и в Стара Загора, Пловдив, Велико Търново, Лозенец. Участвали са в различни фестивали. „Имаме вярна публика, някои от почитателите ни буквално не пропускат концерт и с много от тях вече сме приятели“, разказа Донева.

Отличителното на проекта е, че всички изпълнения са на български, с текстове, съчинени специално за песните от поетесата. Тя сподели, че се запознава в общи линии със съдържанието на оригинала, но повече се вслушва в характера на мелодията, и избира думите така, че да са в хармония и да въздействат подходящо, като се сливат с музиката. Има обаче и случаи на избягване от смисъла на оригинала или дори противоречие с него, например лиричната „The things we did last summer“ на български е смешна песен за ужасните съседи от блока.

„Да пишеш текстове по зададена музика е като да решаваш судоку. Най-важно е думите да се пеят добре, да пасват на ритъма, да се разбират още във въздуха, защото човек не може да ги чете и препрочита като в книга, а само ги чува“, каза Мария Донева и допълни, че има текстове, писани за проекта, които са заживели свой живот и са включени в книгите й.

Повечето аранжименти за композициите на „Джазът пее на български“ са направени от вокалистката Марина Господинова, но всички от групата предлагат нови творби за репертоара. Донева пише текстовете, а после музикантите работят по изпълнението. Живеят на различни места в страната и затова се виждат само на концертите. Уточняват списъка и реда на изпълненията за вечерта предварително онлайн, а в концертите Мария Донева участва със свои стихотворения, които чете на публиката. При гостуването във Варна тя сподели творби от „Книга за нас“, „Щастливи времена“ и „Шепа лъскави череши“, както и по-нови стихотворения, които още не са издавани. Прочете и стихотворение от Петър Анастасов, за да бъде почетена паметта му след скорошната му кончина.

„Когато водя оперни концерти, имаме репетиции и всичко се знае предварително. Когато сме с „Джазът пее на български“, се чувствам като риба във вода, реагирам на мига, не планирам нищо. Имам пълно доверие във Венци, Марина и Антони и знам, че ще бъде интересно и вълнуващо. Никога не зная как ще прозвучи дадена песен, какви изненади ще извадят от ръкавите си. Аз съм най-пламенният им почитател и с годините им се възхищавам все повече, а това е рядък късмет и не всеки го има“, сподели поетесата.

Мария Донева е драматург на Старозагорския драматичен театър „Гео Милев“, води страница за книги във вестник „Сега“ и рубрика в Радио Стара Загора. Пише стихотворения и превежда детски книги в мерена реч.

Марина Господинова преподава в Музикалната академия в Пловдив. Има много участия и сценични изяви. Най-успешният й проект е „Златните години на джаза“.

Венцислав Благоев е основател на редица джаз-фестивали и събития. Свири в Биг бенда на БНР, който е под ръководството на Антони Дончев. Създател е на дългогодишния проект, „Джаз за деца“, с който пътува в градове и села.