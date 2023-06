Българска група свири целия дебютен албум на Metallica по повод 40 години от издаването му

Българската група Hammerhead ще изсвири целия албум Kill’em All на Metallica, в чест на 40-годишнната от издаването му. Събитието е на 16 септември в Joy Station, съобщават организаторите от BGTSC. Ще звучат и много други песни на прочутата четворка.

„Преди 40 години, на 25 юли 1983 rодина излиза дебютният албум на Metallica – Kill’em All. В началото албумът не успява да попадне в нито една влиятелна класация, но към момента в САЩ е тройно платинен, а в световен мащаб е сред най-ценените траш метъл заглавия, вдъхновили стотици млади банди. От Metallica искат да кръстят албума Metal Up Your Ass, но по настояване на продуцента Джон Зазула името е сменено на доста по-сериозното Kill ‘em All”, разказват от BGTSC.

Още с появата си, албумът печели сърцата на феновете в цял свят. Hit The Lights, The Four Horsemen, Motorbreath, Jump In The Fire, Anesthesia, Whiplash, Phantom Lord, No Remorse, Seek & Destroy и Metal Militia са сред най-разпознаваемите и обичани песни от почитателите на тежката музика.

Тази година и фенклубът Harvester Of Sofia (HOS) навършва 15 години. Създаден от любовта към Metallica, българският фенклуб е събрал в редиците си най-запалените привърженици на групата. Родният трибагреник е сред най-често присъстващите по време на концертите на Metallica, а постоянното му присъствие в репетиционната на бандата е ярък пример за обратната връзка с групата, коментират от BGTSC.

/ДД