Основателите на германското издателство Spector Books представят изложба с 40 фотокниги в София

Селекция от 40 фотокниги ще покажат в София Ане Кьониг и Ян Венцел - двама от основателите на германското издателство Spector Books. Откриването на поп-ъп изложбата ще е на 9 юни, съобщават от „Гьоте институт“, които са домакин и организатор на събитието съвместно с платформата „Пук!“.

По думите им фотокнигите са в пресечната точка между изкуство, теория и дизайн. Работата на издателството е била отличена от германското културно министерство през 2019 г. и 2022 г.

Ден след откриването на изложбата Ане Кьониг и Ян Венцел ще говорят за дейността си като издатели пред публиката в „Гьоте институт“.

Сред фотокнигите, част от поп-ъп изложбата, е Mauer на фотографа Манфред Пол. Акцент в нея е Берлинската стена след нейното падане. Ukrainian Night на немския фотограф Мирон Зовнир и украинската писателка Катерина Мишченко, IKONAR на Йозеф Куделка, The Third Life of Agnès Varda, съставена от Доминик Бюлер и Джулия Фабри, Deponie на Тобаяс Крус и др., също са част от експозицията.

Spector Books е независимо издателство, основано през 2001 г. в Лайпциг от Маркус Дресен, Ане Кьониг и Ян Венцел. / ГН