Ноел Галахър издава нов албум

Ноел Галахър издава нов солов албум - "Council Skies", вдъхновен от пътя, който е изминал, съобщи АФП.

"Постигнах успех чак на 27 години, Морисън умря на тази възраст", каза Ноел Галахър пред АФП.

Песента, която носи името на албума, е за годините преди славата с "Оейзис". Първият албум на групата излиза през 1994 г., а разривът настъпва през 2009 г.

"Влакът, който не пристига в песента, е метафора на пропуснатите възможности", обяснява Ноел Галахър.

Преди успеха на "Оейзис" никой не вярва в братята Ноел и Лиъм Галахър. С изключение на Джони Мар (участвал в "Смитс"), когото Ноел успял да накара да изслуша една демоверсия. Те са приятели оттогава, от началото на 90-те години. Сега Мар свири на китара в три песни от "Council Skies", включително "Pretty Boy". В тази песен участва и Робърт Смит от "Кюър", който прави собствен ремикс.

От албума досега са издадени пет сингъла - "Pretty Boy", "Easy Now", "Dead to the World", "Open The Door, See What You Find" и водещият "Council Skies".