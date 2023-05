Бил Лий, джаз музикант, работил с Боб Дилън и във филми на сина си Спайк Лий, почина на 94 години

Почина Бил Лий, уважаван джаз музикант, който е акомпанирал на Боб Дилън, Саймън и Гарфънкъл и Хари Белафонте, почина на 94 години, предаде АП.

Бил Лий е създал също така музиката за четири от ранните филми на сина си - известния актьор, режисьор и сценарист Спайк Лий, включително хита „Do the Right Thing“ и две песни за „Треска в джунглата“ („Jungle Fever“).

Лий е починал в сряда в дома си в Бруклин, съобщи Тео Дюмон, говорител на музиканта. Синът му Лий публикува няколко снимки на баща си на страницата си в Инстаграм, с които съобщава за смъртта.

Лий беше сесиен басист, който е свирил в албуми на Одета, Уди Гътри, Кат Стивънс, Гордън Лайтфут, Джон Лий Хукър и Питър, Пол и Мери, както и на много други. Той може да бъде чут в „It's All Over Now, Baby Blue“ на Дилън и „Oh, Linda“ на Лайтфут. Свири и в дебютния албум „Aretha“ на Арета Франклин през 1960 г.

Бил Лий и Спайк Лий се отчуждават след разрив през 90-те години на миналия век, който бащата приписва на повторния си брак със Сюзън Каплан.