Групата "Блър" подготвя нов албум след осем години мълчание

Записите на новия албум на британската група "Блър", който е първият след осем години мълчание, са "вълнуващо и емоционално" преживяване, споделя басистът Алекс Джеймс пред Ройтерс.

Той разкри, че бандата се подготвя за поредица от концерти тази година, на които феновете ще могат да чуят новите парчета.

Групата "Блър", която пожъна голям успех на британската музикална сцена в началото на 90-те години на миналия век с хитове като "Girls & Boys" и "Parklife", изненада почитателите си, като обяви девети студиен албум. Той ще се казва "The Ballad of Darren" и е планирано да бъде издаден на 21 юли. Пилотният сингъл "The Narcissist" вече излезе.

Според Алекс Джеймс албумът звучи така все едно "започваме оттам, откъдето спряхме".

"Вълнуващо и емоционално е. Репетираме в последните няколко седмици - някой ще закъснее, друг пък ще се разсърди, а аз стоя и си мисля: "Защо го правя?". После обаче започваме да свирим една от новите песни и до края й плача", казва басистът пред Ройтерс.

Групата "Блър" издаде последния си албум "The Magic Whip" през 2015 г. Предишната им продукция се появи на пазара през 2003 г.

"Има химия... дарба е да свирим заедно толкова много години", казва Джеймс.

Той даде интервю за Ройтерс в навечерието на поредица от концерти, които момчетата от "Блър" планират във Великобритания и Европа. През юли групата се готви да изнесе два големи концерта на лондонския стадион "Уембли".

"Направихме само 20 или 30 концерта в последните 20 години години, ще имаме още около десетина през това лято… Мисля, че всеки един от тях ще бъде специален", казва още Алекс Джеймс.

"Всички сме готови за това, а и моментът изглежда подходящ. Започнахме да правим записите в разгара на зимата, а сега... вече е лятото и сме готови за рок", допълва през Ройтерс басистът на "Блър".