Полската философка Маргрет Гребович ще изнесе лекция в СУ

Полската философка Маргрет Гребович, работила под ръководството на Жан-Франсоа Лиотар и Дейвид Кар, ще гостува на Културния център на Софийския университет (СУ) „Св. Климент Охридски“. Тя ще изнесе лекция на 26 май в театралната зала на висшето учебно заведение, съобщават организаторите.

Научните интереси на Маргрет Гребович през последните години са насочени в областта на общите блага и публичната собственост, дивата природа, фауната и съжителството между хора и животни. На тази тема ще бъде и лекцията й в София. Тя е озаглавена „Какво очакваме от кучетата? Да спасиш живот в ерата на късния капитализъм“ и е посветена на философските аспекти на осиновяването на бездомни животни.

Маргрет Гребович работи още в областта на феминизма, куиър теорията и радикалната демокрация. Тя е и един от специалистите по Лиотар, разказват от Културния център на СУ.

Маргрет Гребович получава докторската си степен по философия от университета „Емъри". Преподавала е в университета Хюстън-Даунтаун и в колежа Гаучър в Балтимор в САЩ, в Университета на Тюмен (Русия), а в момента е доцент в Силезийския университет в Катовице, Полша. Някои от книгите й са „Rescue Me: On Dogs and Their Humans“ (2021), „Mountains and Desire: Climbing vs. The End of the World“ (2020), „Whale Song“ (2017), „The National Park to Come“ (2015), „Beyond the Cyborg: Adventures with Donna Haraway“ (2015, в съавторство с Хелън Мерик). Тя е редактор на сборниците „Gender After Lyotard“ (2007) и „Lyotard and Critical Practice“ (2021, съвместно с Киф Бамфорд). / ГН