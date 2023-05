Бъди Гай, Алберт Кастилия и Джон Немет спечелиха по две награди „Блус музика“ в Мемфис

Бъди Гай, Алберт Кастилия и Джон Немет спечелиха по две награди, а Томи Кастро взе приза на името на Би Би Кинг за изпълнител на годината на тазгодишните награди „Блус музика“ в Мемфис, Тенеси, предаде АП.

Гай, китарист и певец, спечели в категориите за албум на годината и за съвременен блус албум за „The Blues Don't Lie“, съобщиха от базираната в Мемфис фондация „Блус“ в прессъобщение. Кастилия, също певец и китарист, спечели наградата за блус рок изпълнител и голямата награда в категорията за блус рок албум за „I Got Love“.

Немет, певец и изпълнител на хармоника, спечели в категорията за традиционен блус албум за „May Be The Last Time“. Той спечели и в категорията за инструменталист на хармоника.

Кастро, китарист и певец, спечели за втора поредна година наградата на името на покойната блус легенда Би Би Кинг.

Сред другите победители бяха Даниел Никол за бас инструменталист, Сю Фоули за изпълнителка на традиционен блус, Рути Фостър в категорията за съвременна блус изпълнителка и Чарли Мъсълуайт в категорията за акустичен албум за „Mississippi Son“.

Китаристът Кристоун „Кингфиш“ Инграм спечели наградата за най-добър съвременен блус изпълнител за четвърта поредна година.

„Тедески тръкс“ спечели в категорията за група на годината, а Том Хамбридж - за песен на годината за написването на „The Blues Don't Lie“.

44-тото издание на годишните награди за блус музика се проведе в четвъртък в Конгресния център „Ренасант“ в центъра на Мемфис.