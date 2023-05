Тялото е на фокус в „Това е нещо истинско“

Има и други представления, в които тялото е на фокус, но в „Това е нещо истинско“ (Полша/Германия) то е изключително в дързостта си да трепти и да се трансформира. Това разказват организаторите на международния фестивал за съвременен танц и пърформанс „Антистатик“ по повод премиерата тази вечер в „Топлоцентрала“.

Хореографката и изпълнителка Ана Новицка превръща кожата си в хоризонт, който премества и по който драска. Въплъщава в тялото си различни емоции, създава чрез него ситуации, демонстрира намерения, разказва истории. Концепцията в „Това е нещо истинско“ е тялото да наподобява един безкраен хореографски хипертекст, насочващ зрителя към нови и нови асоциации.

Какво всъщност е тялото, как го възприемаме и до каква степен можем съзнателно да го променяме, са въпроси, в които като в плаващи пясъци зрителите потъват бавно и необратимо, коментират от фестивала.

Драматургията на „Това е нещо истинско" е на Матеуш Шимановка, музиката – Адам Швитала, а костюмите – на Kiss the Future/Таня Падан.

Анна Новицка е хореограф и изпълнител. Завършила е Залцбургската експериментална танцова академия (SEAD), магистърска степен по хореография в HfS Ernst-Busch / HZT в Берлин и магистърска степен по психология във Варшавския университет. Там написва и своята докторска дисертация, базирана на практика върху осъзнаването като основа за присъствие.

Получава наградата DAAD, последвана от стипендия за хореография от Studienstiftung des deutschen Volkes, Берлин. Нейното соло „Истината е просто обикновена картина“ е избранo за Полската танцова платформа, Fringe Festival в Единбург и Полско-израелската танцова платформа в Тел Авив. Raw Light (2017) е избран да бъде част от полската танцова мрежа, а This Is The Real Thing (2018) отворя полската танцова платформа през 2019 г.

/ДД