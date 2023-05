Семинар по размерни ефекти при материали за опазване на околната среда и получаване на чиста енергия се организира в Поморие

Четвърти международен семинар по по размерни ефекти при материали за опазване на околната среда и получаване на чиста енергия (“Size-Dependent Effects in Materials for Environmental Protection and Energy Application” (SizeMat 4)) ще се състои до 14 май в Поморие. Това съобщиха от Българската академия на науките (БАН) на своята интернет страница.

Форумът е посветен на размерни ефекти при материали за опазване на околната среда и получаване на чиста енергия като иновативен подход при разработването на алтернативни материали с подобрени свойства. Семинарът е организиран от Института по обща и неорганична химия към БАН (ИОНХ-БАН), който е една от водещите научни организации в България в областта на химията на материалите.

Събитието се реализира в рамките на проекта “Европейска научна мрежа върху материали за чисти технологии” (TwinTeam), координиран от ИОНХ-БАН. На него се събраха около 105 учени, които обсъждат съвременните тенденции в разработването на материали от ново поколение в три основни направления – Материали и тънки филми за защита на околната среда; Материали за съхранение на чиста енергия; Керамика/биокерамика и стъкла за по-добър живот (с приложения в оптиката, молекулната електроника и медицината). В семинара участват изявени чуждестранни учени от трите партньорски организации по проекта TwinTeam, лидери в областта на иновативните материали Имперския колеж в Лондон (Великобритания), Института за приложни материали – системи за съхранение на енергия към Технологичния институт в Карлсруе (Германия) и Института по материалознание при Университета на Севиля (Испания). Във форума се включиха много млади учени, докторанти и студенти.

Форумът бе открит от проф. д-р Радостина Стоянова, директор на ИОНХ-БАН, която представи темите и научната програма. Приветствие към участниците на SizeMat 4 поднесе кметът на Поморие Иван Алексиев. Проведени бяха две постерни заседания, на които се представиха над 75 доклада. SizeMat 4 ще завърши с връчване на пет награди с финансовата подкрепа на списание Materials, MDPI, за най-добро представяне на млади учени на форума. /ИРС