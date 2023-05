Барбара Кингсолвър и Ернан Диас спечелиха награда "Пулицър" за художествена литература

Наградата "Пулицър" за художествена литература беше присъдена на два романа, засягащи темата за класовото съзнание - "Демон Копърхед" на Барбара Кингсолвър и "Доверие" на Ернан Диас, предаде Асошиейтед прес.

За първи път в 105-годишната история на награда "Пулицър" в категорията за художествена литература отличието се присъжда на двама автори. За сравнение - няколко пъти призът не е даван, като за последен път това се случва през 2012 г.

Романът "Демон Копърхед" на Барбара Кингсолвър е модерна преработка на класиката "Дейвид Копърфийлд" на Дикенс.

Отличената творба "Доверие" на Ернан Диас представлява новаторски разказ за богатство и измама, чието действие се развива през 20-те години на миналия век в Ню Йорк.

Романът "Доверие" беше включен в дългия списък за наградите "Букър" и беше обявен от "Ню Йорк таймс" и "Вашингтон пост" за книга на годината.

Творбата на 68-годишната Барбара Кингсолвър, която редовно вплита социалните проблеми в своите творби, беше избрана от Опра Уинфри за литературния й клуб, а "Вашингтон пост" я обяви за най-популярното издание на 2022 г.

В интервю по телефона 49-годишният Ернан Диас каза, че неговата книга и романът на Кингсолвър разглеждат сходна тема - класата, но от различни гледни точки.

Няколко произведения, изследващи расовите проблеми, бяха отличени с награди "Пулицър".

"Правителственият мъж" (G-Man) от Бевърли Гейдж за дългогодишния ръководител на ФБР Едгар Хувър спечели приза за биография. Журито на "Пулицър" приветства книгата на Гейдж за "дълбоко проучения и нюансиран поглед върху монументалните постижения и осакатяващите недостатъци на Хувър", включително преследването на преподобния Мартин Лутър Кинг младши.

"Името му е Джордж Флойд: животът на един човек и борбата за расова справедливост" от Робърт Самюълс и Толу Олорунипа получи наградата за документална литература.

В категорията за история призът беше присъден на "Господството на свободата: Сага за съпротивата на белите срещу федералната власт" от Джеферсън Коуи.

Награда "Пулицър" за музика получиха Рианон Гидънс и Майкъл Ейбълс за операта "Омар" за ислямски учен, заловен и продаден в робство.

Пиесата "Английски" (English) на Саназ Туси за четирима възрастни иранци, подготвящи се за изпит по английски език, спечели наградата за драма.

"Остани истински" (Stay True) от Хуа Хсу получи отличието за мемоари или автобиография.

Един от най-уважаваните поети в страната, Карл Филипс, спечели "Пулицър" за поезия за "Then the War: And Selected Poems, 2007-2020".