Ед Шийран ще представи новия си албум „Subtract“ по „Епъл мюзик лайв“

Ед Шийран ще представи новия си албум „Subtract“ с помощта на стрийминг платформата „Епъл мюзик“, съобщи АП.

Музикалната стрийминг услуга обяви, че Шийран ще даде старт на втория сезон на концертната поредица „Епъл мюзик лайв“ на 10 май. Британската поп звезда представи за първи път петия си студиен албум „Subtract“ (“Изваждане”) в зала „Ивентим Аполо“ в Лондон.

Шийран излезе на сцената в предварително записано шоу заедно с 12-членна група, която включва Арън Деснър от „Нешънъл“, продуцирал „Subtract“, който излезе в петък. Изпълнението на четирикратния носител на Грами на 14-те песни от албума му ще бъде излъчено и по „Епъл ТВ+“.

Жури в Ню Йорк постанови по-рано тази седмица, че Шийран не е плагиатствал класическата мелодия на Марвин Гей от 70-те години на миналия век „Let's Get It On“, за да създаде хита си „Thinking Out Loud“. След произнасянето на присъдата той се пошегува, че няма да му се наложи да изпълни заплахата си да се откаже от музиката.

Концертната поредица „Епъл мюзик лайв“ се завръща, след като първият й сезон стартира успешно миналата година с изпълнения на Хари Стайлс, Били Айлиш, Мери Джей Блайдж и Алиша Кийс.