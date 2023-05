Анимацията "Супер Марио Bros: Филмът" оглавява бокс-офис класацията на Северна Америка за четвърта седмица

Анимацията "Супер Марио Bros: Филмът", базирана на видеоигрите "Марио" на "Нинтендо", е начело на бокс-офис класация на Северна Америка за четвърта седмица, съобщиха Асошиейтед прес и АФП.

Приходите от четвъртия уикенд, в който продукцията е в киносалоните в САЩ и Канада, възлизат на 40 млн. щатски долара. Общите постъпления от северноамериканския пазар са 490 млн. щатски долара. Още по-голям е международният интерес към анимацията, разпространявана от "Юнивърсъл пикчърс", като приходите за изминалия уикенд са в размер на 68,3 млн. щатски долара. Така в световен мащаб те възлизат общо на 532,5 млн. щатски долара.

Така "Супер Марио Bros: Филмът" е 10-ата анимация, успяла да премине границата от един милиард щатски долара приходи в световната бокс-офис класация, както и първата подобна продукция от 2019 г. насам с това постижение, отбелязва Асошиейтед прес.

Филмът е дело на режисьорите Арън Хорват и Майкъл Йеленик, в анимацията звезди от света на киното дават гласовете си на героите, включително Крис Прат, озвучил Марио.

Втори в бокс-офис класацията на Северна Америка се нарежда филмът на ужасите "Злите мъртви: Пробуждане". Продължението на хоръра на "Уорнър брос" се представя добре през втората си седмица в кината, като спечели 12,2 млн. щатски долара. Това обаче е с около 50 на сто спад спрямо премиерния уикенд.

От филмите, които дебютираха в кината през изминалия уикенд, най-добре се представя "Там ли си, Господи? Аз съм Маргарет" ("Are You There God? It's Me, Margaret") - адаптация по романа на писателката Джуди Блум. Продукцията, режисирана от Кели Крейг, реализира приходи от 6,8 млн. щатски долара. Бюджетът на филма, разказващ за преминаващо през пубертета 11-годишно момиче, е 30 млн. щатски долара.

„Джон Уик 4“ с Киану Рийвс е на четвърта позиция в бокс-офис класацията на Северна Америка с 5 млн. щатски долара приходи от продадени билети в киносалоните през изминалия уикенд.

Един от най-големите успехи през уикенда е на познат играч, отбелязва Асошиейтед прес. В челната петица на бокс-офис класацията на Северна Америка се нарежда "Междузвездни войни: Завръщането на джедаите", който “Уолт Дисни” пусна отново по повод 40-ата годишнина на продукцията. Филмът (специална версия от 1997 г.) реализира 4,7 млн. щатски долара постъпления, въпреки че е само в 475 киносалона в САЩ и Канада.