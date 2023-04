Уили Нелсън пя с приятели на сцената за 90-ия си рожден ден

Уили Нелсън пя на стадиона "Холивуд боул" в Лос Анджелис на своя 90-и рожден ден и вдигна на крака публиката от повече от 17 000 души, съобщи Асошиейтед прес.

Той изпълни в дует с Нийл Йънг хита от 1985 г. "Are There Any More Real Cowboys?", седнал на стол.

"Искам да благодаря на всички изпълнители, които дойдоха тази вечер, за да помогнат да отпразнуваме каквото и да празнуваме", каза Нелсън, преструвайки се, че забравя и се засмя.

Поколения звезди пяха песните му в знак на почит.

"Като дете, израснало в Тексас, мислех, че няма нищо по-велико от Уили Нелсън", каза Оуен Уилсън, един от водещите на вечерта заедно с Хелън Мирън, Итън Хоук и Дженифър Гарнър. "И като гледам "Холивуд боул" тази вечер, все още имам чувството, че няма нищо по-велико от Уили Нелсън."

След Йънг, Нелсън пя в дует и с кънтри звездата Джордж Стрейт - първо "Sing One With Willie", а след това "Pancho and Lefty". Със Снуп Дог той изпълни "Roll Me Up and Smoke Me When I Die".

Дефилето на певците, с които пя юбилярът, илюстрира една от темите на вечерта - Уили Нелсън събира хората.

В публиката имаше хора на всякаква възраст от малки деца до възрастни. Трибуните бяха осеяни с каубойски шапки, докато хипита танцуваха по пътеките, а във въздуха се носеше дим от трева.

Миранда Ламбърт изпълни "Mammas Don't Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys", хит на Нелсън от 1978 г. с Уейлън Дженингс. "Чикс" предложиха "Bloody Mary Morning" от 1970 г. Нелсън е надживял почти всички от тази група, която го подкрепяше в продължение на десетилетия на постоянни турнета и записи.

Крис Стейпълтън изпя "Always on My Mind", най-големия солов хит на Нелсън от 80-те години. Синът на Нелсън, Лукас, изпълни "Angel Flying Too Close to The Ground" сам с акустичната си китара, а гласът му беше като на баща му.

Уили Нелсън е надживял повечето хора с които е пял, но 86-годишния Крис Кристоферсън излезе на сцената, за да се присъедини към Розан Кеш, докато тя пееше "Loving Her Was Easier (Than Anything I'll Do Again)" на Нелсън. Крис Кристоферсън, който е написал песента, се включи в припевите.

Музикалното разнообразие на Нелсън беше друга тема на вечерта.

"Той смесва жанрове и преминава от един в друг", каза Хелън Мирън от сцената. "Времето и категориите са негови".

"Night Life" на Леон Бриджис показа афинитета на Нелсън към блуса, а Нора Джоунс предложи джаз версия на "Funny How Time Slips Away" от 1961 г., когато Нелсън е известен предимно като автор на песни на хитове за другите.

Зиги Марли изпя в реге стил "Still Is Still Moving To Me", която Нелсън записа през 1993 г.

Празникът ще продължи и тази вечер с участието на Дейв Матюс, Шерил Кроу и Емилу Харис.

Уили Нелсън е носител на 10 награди "Грами" и е един от най-известните певци в света. Пее предимно в стил кънтри и е един от музикантите, които се противопоставят на консервативното нашвилско звучене.