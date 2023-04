Елена Назърова прави изложба „Откровение“

Психично здраве, изолация и затруднения, които не се споделят навън. Това са темите, които Елена Назърова показва в новата си изложба „Rest Assured/Открoвение“. Експозицията може да бъде видяна от 28.04 до 26.05.2023 в галерия „Харта“, съобщават организаторите.

„Една персонална изложба - първата по рода си за авторката, чиято работа сме свикнали да виждаме обикновено в социален и обществено-ангажиран контекст. Тук чрез традиционен живописен похват и разкривайки сурови необработени бележки от дневницие си, Елена Назърова ни кани да погледнем в някои силно лични за нея мрачни моменти", съобщават организаторите на събитието.

Елена Назърова (1998 г.) е български визуален артист, базирана в София. В творческата си практика, тя използва различни медии и техники избирайки и адаптирайки ги спрямо съобщението което търси да предаде. Водещи в работата и обикновено са съвременни социални обществени теми. Сред изявите и са 5 самостоятелни изложби сред които TOWNSMEN в Collect Gallery, Истанбул 2022 и в Plus 359 Gallery, София 2021; Camp Life в Intro Gallery, София 2021 към FIG. Festival for Illustration and Graphics, VAISAKHA project в бившата галерия Мургаш, София 2017 и др. както и множество участия в групови изложби, фестивали като Istanbul Contemporary Art Fair 2022 / Collect Gallery; 14 Manifesta Biennial 2022 / ICA Sofia; Radical Imagination Art Residency 2020 / Goethe Institute & Ideas Factory; дългосрочната резиденция на студио Le Laboratoire de la Creation Paris; и други.

