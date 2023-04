Женската награда за англоезична литература обяви шестте си финалистки

Женската награда за литература обяви шестте си финалистки, съобщи АП. Сред тях са версия на езика на апалачите на роман от Чарлз Дикенс и роман за живота в морето.

Американската писателка Барбара Кингсолвър е автор на романа "Демон Копърхед" ("Demon Copperhead") - нова версия на Дикенсовия "Дейвид Копърфийлд". Действието в романа на Кингсолвър се развива в съвременна Вирджиния.

Британската авторка Лейлин Пол достига до финала с романа "Стадо" ("Pod") - драматичен разказ за живота на делфините.

Паричната премия на Женската литературна награда е в размер на 30 000 британски лири.

Барбара Кингсолвър вече е печелила наградата през 2010 г. за "Празнина" ("The Lacuna"). Британката Маги О'Фарел отново е сред финалистките с романа си за Италианския ренесанс "Семеен портрет" ("The Marriage Portrait"), след като спечели приза през 2020 г. с "Хамнет".

Сред романите финалисти има и три дебюта: "Преминаване" ("Trespasses") на ирландската писателка Луиз Кенеди - любовна история по време на конфликта между протестанти и католици в Северна Ирландия; "Възпламеняване" ("Fire Rush") от британката Джаклин Крукс - история за любов и реге; както и сага за войната в Босна - "Черни пеперуди" ("Black Butterflies") от британката Присила Морис.

Британската телевизионна водеща Луиз Минчин, която е начело на журито, каза, че тазгодишните финалисти са впечатляващи. "Обхватът е невероятен - имате Флоренция през 16-и век, гледната точка на животните в Индийския океан, опиоидната криза в Америка, капанът в Сараево, Лондон през 70-те години и конфликта в Северна Ирландия."

Женската литературна награда е основана през 1996 г. и е предназначена за пишещи на английски език авторки от всяка една държава. Сред лауреатките до момента са Зейди Смит, Таяри Джоунс, Сузана Кларк. През миналата година наградата беше спечелена от канадско-американската авторка Рут Озеки с "Книга на форма и празнота" ("The Book of Form and Emptiness").

Победителката за 2023 г. ще бъде обявена на 14 юни на церемония в Лондон.