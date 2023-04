Първа среща между партньорите в проекта „B-SHAPES“, в който участва и Националният исторически музей, се състоя в Дания

Първа среща между партньорите в проекта „B-SHAPES“ (Borders shaping perceptions of European societies - Границите формират възприятията за европейските общества) се състоя в южния датски град Сондерборг. Това информират от Националния исторически музей (НИМ) в своята интернет страница.

Проектът се организира по програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации “Хоризонт 2020”, с водеща организация University of Southern Denmark – Дания.

Националният исторически музей се включи в двудневната програма на срещата, състояла са през миналата седмица, в рамките на която се обсъдиха детайли по реализацията на проекта, който има за цел да фокусира вниманието на европейската общност върху ролята на географските граници при оформянето на възприятията на съвременните европейски общества.

Гл. ас. д-р Петранка Неделчева, ръководител на Отдел “Експозиционна и международна дейност” в НИМ и координатор на българското участие в проекта, представи пред партньорските страни професионалния капацитет и ресурсите, с който разполага най-голямата музейната институция в България, посочиха от НИМ. В допълнение Магдалена Маринова, експерт “Връзки с обществеността” на НИМ, представи медийната среда в страната и начините на общуване на музея със своите публики.

Резултатите от B-SHAPES ще дадат възможност за преосмисляне на политиките за наследство. В резултат на проекта ще бъдат създадени и реализирани европейски трансгранични подходи към културното и историческото наследство, които да ангажират и привлекат отделни личности и икономически сектори в създаването на обединена визия за култури и ценности.

Проектът B-SHAPES обединява сериозен брой европейски академични институции, учени и специалисти, представители на археологията, изкуствата и културното наследство, етнологията, европеистиката, историята, физическата и културна география, изследванията на малцинствата, политическите науки, социалната антропология и социология. Това са Eötvös Loránd University – Унгария; Изследователски център Eurac Research – Италия; Halmstad University – Швеция; Technical University of Liberec – Чехия; University of Strasbourg – Франция; University of Oulu – Финландия; University of Wrocław – Полша; Национален исторически музей – България; Изследователски център Kreatus – Полша; Европейска мрежа „Памет и Солидарност” – Полша; Association of European Border Regions (Асоциацията на европейските гранични региони) – Германия и Lungomare – Болцано, Италия. /ИРС