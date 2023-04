Режисьорите на прякото предаване на погребението на кралица Елизабет Втора получиха телевизионна награда БАФТА

Режисьорският екип, отговорен за прякото предаване на погребалната церемония на британската кралица Елизабет Втора (1926-2022), спечели награда на Британската академия за филмово и телевизионно изкуство (БАФТА) в категориите за телевизионно майсторство, съобщи "Варайъти".

Приз за работата си получиха и аудиоинженерите, стоящи зад излъчването на погребението, което бе проследено на живо от близо 38 милиона души във Великобритания. По света 4 милиарда души са гледали погребалната церемония.

Три награди получиха професионалистите, работили по "Домът на дракона" - предисторията на "Игра на тронове", продуцирана от американския телевизионен канал HBO. Поредицата спечели отличията за най-добър грим, звук и специални ефекти.

Сериалът "This is Going to Hurt" на Би Би Си по книгата "Докторе, боли" на Адам Кей също взе три награди - за кастинг, монтаж и сценарий. Автор на сценария е самият Кей, който адаптира собствената си автобиографична книга за премеждията на млад лекар, превърнала се в бестселър във Великобритания.

По традиция обявяването на носителите на телевизионните награди БАФТА е разделено на две церемонии. "Бронзовите маски" за постижения в телевизионното майсторство бяха раздадени на 23 април, а носителите на основните награди БАФТА за телевизия ще бъдат обявени на 14 май. Тогава ще станат известни най-добрите актьори и актриси, както и най-добрите сериали и телевизионни програми. Тазгодишните филмови награди БАФТА бяха връчени на 19 февруари.