Морган Уолън оглави класацията на "Билборд" за албуми за шеста поредна седмица

Кънтри певецът Морган Уолън оглави класацията на "Билборд" за албуми с "One Thing at a Time" за шеста поредна седмица със 167 000 еквивалентни единици, съобщи сайтът на изданието.

Албумът дебютира на първо място в класацията "Билборд 200" на 18 март и оттогава е начело.

На второ място в класацията "Билборд 200" е "Hope" на рапъра Ен Еф със 123 000 еквивалентни албумни единици.

"Hope" е четвъртият албум, който дебютира на второ място след "One Thing at a Time". Предишните са "Portals" на Мелани Мартинес, FACE на Джимин, "Ready to Be" на южнокорейската момичешка група "Туайс". Не е необичайно албум, който се задържа продължително начело, да блокира редица конкуренти. Миналата година второто място беше най-високото за осем различни албума заради доминацията на "Un Verano Sin Ti" на Бед Бъни.

"Midnights" на Тейлър Суифт се изкачи от шесто на трето място, а SOS на Сиза - от пето на четвърто място. Пети в класацията "Билборд 200" е "Portals" на Мелани Мартинес.