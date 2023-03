Президентът на САЩ Джо Байдън награди изявени личности в изкуствата и хуманитарните науки

Президентът Джо Байдън посрещна в Белия дом във вторник плеяда от певци, писатели, художници и хуманитаристи, за да им връчи медали, а след това сам открадна шоуто с шега, че иска да бъде преизбран, предаде АП.

Певците Хосе Фелисиано, Брус Спрингстийн и Гладис Найт, актрисите Минди Кeйлинг и Джулия Луис-Драйфус и модната дизайнерка Вера Уанг бяха сред 22-те творци и организации, които бяха отличени. Те получиха от президента Националнен медал на изкуствата и Национален медал за хуманитарни науки – най-високите отличия на САЩ в съответните сфери. При обявяването на наградата на писателя Колсън Уайтхед Байдън отбеляза, че авторът е направил дубъл с наградата „Пулицър“. Президентът, който се очаква да обяви кандидатурата си за нов президентски мандат тази пролет, се пошегува: „Аз също се надявам на дубъл“, предизвиквайки смях в публиката.

Събитието в Източната зала беше изпълнено с настроение, а наградените пристъпваха напред един по един, за да получат наградите си. Луис-Драйфус от сериала „Вице“ („Veep“), шеговито увисна под тежестта, когато президентът постави медала за изкуство на врата ѝ. „Уау!“, възкликна тя. Човекът от народа Спрингстийн изглеждаше нелепо в черен костюм. Той беше похвален за „изключителния си принос към американската песенна традиция и за това, че заслужено носи прозвището „Шефа“. Поетът и писател Ричард Бланко беше зашеметяващ в синьозелен смокинг. Гладис Найт, „императрицата на соул музиката“, прегърна горещо президента, когато той окачи медала на врата ѝ. Джаклин Сали, която получи медала от името на „Нейтив Америкън колинг“, подкаст и радиопредаване за индианска култура, грееше от гордост. Така изглеждаше и социалният историк Ърл Люис, който по думите на президента Байдън води хроника на афроамериканската история и „изследва как разнообразието укрепва нашата нация“. Байдън се пошегува, че отваря гардероба, за да открие вътре една от наградените - дизайнерката Вера Уанг. „Вашите рокли винаги изглеждат прекрасно на жена ми“, похвали я той.

Връчването на медалите за изкуство и хуманитарни науки беше забавено заради пандемията. През септември миналата година президентът изненада сър Елтън Джон с Национален медал за хуманитарни науки по време на музикално събитие в Белия дом. Той каза на присъстващите колко важна е тяхната работа, която поддържа американската култура жива и напомня на хората за националната история - дори за онези части, „които бихме искали да забравим“. „Вие правите страната по-добра, правите я по-добро място“, каза Байдън на множеството, преди да отпътуват за приема в Белия дом.

След като получиха наградите си, наградените не изнесоха представление и не говориха пред публиката. Оркестърът на морската пехота на САЩ, който често свири на церемониите в Източната зала, изпълни хитовете на Спрингстийн „Born to Run“ и „Born in the U.S.A“.