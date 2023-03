Тейлър Суифт и Хари Стайлс са големите победители на наградите "Изборът на децата", съобщи сайтът на "Билборд". Би Ти Ес спечелиха приза за любима група.

Тейлър Суифт спечели отличието за любима изпълнителка. Нейният албум "Midnights" пък стана победителят в категорията за любим албум. Хари Стайлс е любим изпълнител и любима световна звезда. "As It Was" спечели наградата за любима песен.

Кей поп групата Би Ти Ес бяха отличени за любима група.

Доув Камерън получи наградата за пробив на любим артист. Бела Порч е любима музикална звезда в социалните мрежи, а Мегън Дъ Стелиън и Дуа Липа спечелиха приза за любимо съвместно изпълнение за песента "Sweetest Pie".

За любим филм беше избран "Соник: Филмът 2".

Наградата за любим киноактьор спечели Дуейн Джонсън за ролята си в "Черния Адам". Любима актриса стана Мили Боби Браун за ролята си в "Енола Холмс" ("Enola Holmes", "Enola Holmes 2").

Любим анимационен филм е "Миньоните 2".

Любими озвучаващи актьори в анимация са Дуейн Джонсън за Крипто в "Лигата на суперлюбимците" и Селена Гомес за Мейвис в "Хотел Трансилвания: Трансформания".

Наградата за любимо телевизионно шоу спечели "Кръстници вълшебници". Любимо семейно шоу стана "Уенсдей".

Наградата за любимо реалити шоу спечели "Мастършеф Джуниър".

Наградата за любима анимационна поредица спечели "Спонджбоб Квадратни гащи".

Награда за любим телевизионен актьор и актриса в детски сериал спечелиха Джошуа Басет и Оливия Родриго за "Училищен мюзикъл". Наградите за любим актьор и актриса от семейна поредица отидоха при Джена Ортега за "Уенсдей" и Фин Улфхард за ролята му в "Странни неща".