Група "Парамор" оглави британската класация за албуми за първи път от 10 години с "This Is Why", съобщи официалната компания, която следи продажбите и изготвя чартовете.

"Парамор" е достигала до номер 1 във Великобритания с "Brand New Eyes" (2009) и "Paramore" (2013). "This Is Why" е шестият студиен албум на американската група.

"Този албум е вдъхновен и повлиян от някои от любимите ни британски групи и да дебютира на номер 1 във Великобритания е страхотно, нереално", казаха от "Парамор".

На второ място в британската класация за албуми е Хари Стайлс с "Harry's House", който се радва на нов интерес след триумфа на певеца на наградите БРИТ. Следва Уикенд с компилацията "The Highlights".

На четвърто място в британската класация за албуми е "Truth Decay" на рокгрупата "Ю ми ет сикс". Техният албум е на първо място по продажби в магазините. Пета е Тейлър Суифт с "Midnights".

Майли Сайръс е на първо място в британската класация на синглите с "Flowers" за пета поредна седмица. На второ място е певицата Рей с "Escapism". Трета е Пинк Пентърес с "Boy's a Liar".