Земетресението в Румъния е било леко усетено във Видин, София, Враца, Монтана, съобщиха от българския Институт по геофизика, геодезия и география

site.btaЗеметресението в Румъния е било леко усетено във Видин, София, Враца, Монтана, съобщиха от българския Институт по геофизика, геодезия и география
Земетресението, регистрирано по-рано днес в Румъния, е било леко усетено във Видин, София, Враца, Монтана. Епицентърът му е в Югозападна Румъния, западно от активната зона Вранча, съобщи за БТА дежурният сеизмолог в Националния институт по геофизика, геодезия и география - БАН.
Земетресение с магнитуд 5,2 е регистрирано в Румъния, съобщава Европейско-средиземноморският сеизмологичен център, съобщи по-рано днес БТА.
Това земетресение няма връзка с опустошителното земетресение в Турция, защото става дума за различни разломи без пряка връзка между тях, уточниха от Института.
/ХТ/
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