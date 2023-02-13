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Земетресението в Румъния е било леко усетено във Видин, София, Враца, Монтана, съобщиха от българския Институт по геофизика, геодезия и география

Екатерина Тотева
Земетресението в Румъния е било леко усетено във Видин, София, Враца, Монтана, съобщиха от българския Институт по геофизика, геодезия и география
Земетресението в Румъния е било леко усетено във Видин, София, Враца, Монтана, съобщиха от българския Институт по геофизика, геодезия и география
Снимка: БТА/Архив
София,  
13.02.2023 17:57
 (БТА)

Земетресението, регистрирано по-рано днес в Румъния, е било леко усетено във Видин, София, Враца, Монтана. Епицентърът му е в Югозападна Румъния, западно от активната зона Вранча, съобщи за БТА дежурният сеизмолог в Националния институт по геофизика, геодезия и география - БАН.

Земетресение с магнитуд 5,2 е регистрирано в Румъния, съобщава Европейско-средиземноморският сеизмологичен център, съобщи по-рано днес БТА.

Това земетресение няма връзка с опустошителното земетресение в Турция, защото става дума за различни разломи без пряка връзка между тях, уточниха от Института.

/ХТ/

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