Групата “Рейтънс” оглавява британската класация за албуми

Групата "Рейтънс" е начело на британската класация за албуми с "What’s Rock And Roll", съобщи на сайта си официалната компания, която следи продажбите и съставя чартовете.

За първи път бандата от Южен Йоркшър успява да се изкачи на върха на подреждането за албуми. “Нямаме думи… Мечтаехме за този момент откакто се помним”, заявиха четиримата музиканти от "Рейтънс".

"What’s Rock And Roll" е третият им албум. Предишните два, издадени през 2021 г. - "May Seriously Harm You And Others Around" и "Kids Off The Estate", не успяха да стигнат до топ 10. Втората продукция стигна до единадесета позиция в британския чарт, което беше най-доброто класиране на "Рейтънс" до момента.

Втора в британския чарт тази седмица е Тейлър Суифт с "Midnights". Албумът й е на пазара от 21 октомври м.г., като още с излизането си покори класациите.

На трето място в подреждането е американската нео соул изпълнителка Сиза с продукцията си "SOS". Това е вторият й студиен албум и първи от пет години насам.

На четвърта позиция е Уикенд с албума "The Highlights". Продукцията е компилация от най-големите хитове на певеца като "Blinding Lights" и "Die for You". На пето място се нарежда италианската сензация “Монескин” с продукцията си “Rush”. Групата спечели конкурса “Евровизия” през 2021 г. и оттогава е във възход.

В британската класация за сингли начело е Майли Сайърс с парчето си "Flowers", като изпълнителката остава на върха за втора поредна седмица. С дебюта на песента в чарта тя застана начело.

Сайръс е следвана от Рей и 070 Шейк с "Escapism". Третата позиция заема певицата Сиза с "Kill Bill".