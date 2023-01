Валери Йорданов за "Шекспир като улично куче" пред БТА: "Каузата е загубена , ако целим изкуството да бъде разбрано от всички"

Каузата е загубена и безсмислена, ако се целим в това едно изкуство да бъде разбрано от абсолютно всички. Това, което ме вълнува и, за щастие, се случва, е, че младите хора го приемат като свой филм и казват, че искат да го гледат пак. Това каза пред БТА Валери Йорданов, режисьор на новия български филм "Шекспир като улично куче", чиято премиера е на 3 февруари.

"Всички бяха убедени още на ниво сценарий, че от това ще стане хубав филм. Аз също харесвам този филм и доказателството за това е, че му отделих 5-6 години от живота си. Затова вярвам във филма. След десет години ще се разбере дали той е оставил посланието, което трябва. Но днес е трудно се дават оценки", коментира пред БТА продуцентът Борко Чучков.

"Най-интересният коментар, който получих, е, че най-после сегашното поколение има свой филм", допълни Йорданов.

"За кастинга изгледах сума ти младежи. Ходих и изгледах по няколко пъти техни изпитни работи, техни откъси, пиеси. Избрах най-подходящите за ролята, а не най-добрите въобще актьори. Защото в това поколение има много добри актьори, които завършиха в едно много лошо време и в трудно за намиране на работа време - с пандемия и война. Затова пожелавам на всички младежи да бъдат такива, какъвто е главният герой - да стоят на позицията си твърдо", разказа режисьорът.

"Това е вторият филм на Серафим Тодоров след "Снимка с Юки". Той е абсолютно уникален персонаж и му пожелавам да има още филми", посочва Борко Чучков.

"Серафим Тодоров е изключително лице, освен че е изключителен спортист. Във филма има още много неактьори - бате Жоро Цанов също е каскадьор, в ролята на Дългия. Имам много натурчици във филма - мои приятели, познати, каскадьори. Те са много конкретни хора, хората от улицата, уличните кучета", допълва Валери Йорданов.

ДЕБЮТАНТИТЕ

Дебюти в игралното кино - в главните роли на Данко, Ицо и Ели - правят младите таланти Владислав Стоименов, Васил Илиев и Елеонора Иванова, които също споделят пред БТА впечатленията си от работата по филма.

Владислав Стоименов, на 26, завършва НАТФИЗ - актьорство за драматичен театър през 2019 година в класа на професор Атанас Атанасов, а през 2022 - режисьора в сценичните изкуства. Отскоро е част от трупата на Младежкия театър, където в момента репетира като режисьор "Арт", за което БТА писа, и като актьор - в "Граф Монте Кристо" с режисьор Бина Харалампиева. Играе в "Катастрофа" - в "Сфумато".

"В историята ми хареса личния момент на Валери Йорданов. Харесва ми този парадокс, който е "Шекспир и уличното куче", и въобще - този суров свят със своята собствена логика и собствени правила. И самият Шекспир, който се намесва тук, създава един любопитен парадокс за изследване. И това е нещо, което ме провокира да участвам в този филм", казва Стоименов.

25-годишният Васил Илиев е завършил НАТФИЗ през 2020 година в класа на професор Пенко Господинов. Оттогава е на свободна практика, занимава се предимно с кино и по-малко - с театър. Играе в "Дивата патица", в Народния театър.

"Всички трябва да гледат този филм, защото има какво да видят. Това е филм, в който участвам и с удоволствие бих гледал пак и пак, което само по себе си е добро", казва с усмивка Илиев.

Елеонора Иванова, на 24 години, завършва актьорство за драматичен театър в НАТФИЗ през 2021 година, в класа на професор Ивайло Христов. Има опит в театъра, в момента е щатна актриса в театър "София". Играе в "Лулу", "Развратникът", "Кашонът" и "Пер Гюнт". Предстои да излязат няколко филма с нейно участие - българският "Чалга" със сценарист и режисьор Мариан Вълев, The The Wheels of Heaven с режисьор Бен Чарлз Едуардс и "Платформата" с режисьор Николай Мутафчиев.

"Този филм ме спечели със своята суровост и хората трябва да го гледат, само ако искат. Моята героиня си я представям като едно много красиво цвете, със страшно много бодли. Спечели ме с този нейн лек, вътрешен бунт, с тази нейна смелост, с тази опърничавост. Това ми беше интересно да наблюдавам около нея, да го изследвам и да се опитвам да го представя не зрителите така, както аз го усетих", разказва актрисата.

ИСТОРИЯТА

"Шекспир като улично куче" разказва историята на момче на седемнайсет години, което притежава два големи таланта - актьорските умения и уличният бокс. Момчето обича и може да пише, обожава Шекспир и е "безкомпромисният шеф" и "гангстерът" на своята улица. Пред него се изпречват два тежки въпроса - как и дали ще продължи по правилния път и с кой от "талантите" си може да спаси живота на най-близкия си човек.

ЕКИПЪТ

В ролята на Чаво - прототипът, вдъхновил историята и реален човек в живота на Валери Йорданов, влиза Захари Бахаров.

Дебюти в игралното кино в главните роли на Данко, Ицо и Ели правят младите таланти Владислав Стоименов, Васил Илиев и Елеонора Иванова. Композитор е Калин Николов, художник - Ванина Гелева, костюми - Мирела Василева.

Зад камерата е Борис Славков, а продуцент - "Чучков брадърс" ("Тилт", 2011) и "18 процента сиво" (2020).

Участват още Гергана Данданова, Меглена Караламбова, Доротея Толева, Стефан Щерев, Любомир Нейков, Силвия Лулчева, Серафим Тодоров, Леард Докле.

