Китаристът на "Фол аут бой" Джо Троман напуска временно групата по здравословни причини

Китаристът и съосновател на "Фол аут бой" Джо Троман напуска временно американската група по здравословни причини, съобщават редица издания, сред които "Инсайдър", като цитират съобщение на музиканта в Инстаграм.

"Без да разкривам всички подробности, трябва да съобщя, че през последните няколко години психичното ми здраве рязко се влоши. Така че, за да не изчезна, ще си взема почивка от работата, която, за съжаление, включва и напускане на "Фол аут бой" за известно време", написа Троман в Инстаграм профила на групата.

Рок групата "Фол аут бой" (Fall Out Boy) е основана през 2001 г. и освен китариста Джо Троман, включва вокалиста Патрик Стамп, басиста Пийт Уенц и барабаниста Анди Хърли. През 2003 г. излиза дебютният й албум, озаглавен "Take This to Your Grave". През 2009 г. групата прекъсва дейността си. След завръщането й на сцената през 2013 г., всички албуми на "Фол аут бой" дебютират под номер едно в класацията Билборд 200.