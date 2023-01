Едно от най-авторитетните издания за музика - списание „Ролинг Стоун“, пропусна Селин Дион в класацията си за „200 най-велики певци на всички времена“ и отвори рана в сърцето както на канадската провинция Квебек, така и на феновете й в цял свят. Социалните мрежи, особено френскоезичните, бяха взривени от коментари като „Това е престъпление срещу човечеството“. Френската полиция дори се включи с шеговит пост в Туитър, според който не може да помогне „по този случай“.

Това не е първата класация на списанието. „Ролинг Стоун“ е известно с класациите си за велики гласове, албуми, изпълнители, китаристи и др. Именно това го прави едно от най-великите списания изобщо. Основано е през 1967 г. в Сан Франциско, а фокусът му е върху музика, политика, развлечения, изкуство. Има множество чуждестранни издания, включително българско.

„Ролинг Стоун“ обаче е американско списание и фокусът на музикалното му съдържание естествено е върху американската музика и влиянието, което търпи и упражнява тя. В тазгодишната си класация за „200 най-велики певци на всички времена“ авторите поставят акцент върху афроамериканските и латиноизпълнителите. Първата десетка е педантично разделена между мъжките и женските гласове. На първо място е Арета Франклин (Това не е новост, Арета е номер едно и в Топ 100 през 2008 г.), на второ – Уитни Хюстън. Списанието отдава заслужена почит към големите диви на соула. Останалата част от класацията също се старае да покаже уважение към велики певци от Азия, Африка, Южна Америка. Това обаче не трогва Канада, коментира иронично френският вестник „Монд“. Феновете в Квебек не позволяват да бъдат излъгани от присъствието на други канадски певци – Джони Мичъл (50-о място) или Ленард Коен (103-о място).

В статията, придружаваща класацията, авторите изрично посочват, че става въпрос за певци, а не за гласове. И че очакват несъгласие.

Подобни енциклопедични класации всъщност имат „учебна“ функция. Голяма част от певците вероятно са непознати за младата аудитория по хронологични причини. Други пък ще бъдат открити от феновете поради чисто любопитство. Светът на музиката е необятен, а величието е трудно измеримо. Сигурно всеки читател би изразил несъгласие с номерирането на певците и без особено замисляне би изброил поне пет-шест или дори десетина липсващи имена. Скандинавската и италианската музика например отсъстват от класацията.

Селин Дион, подобно на Елвис Пресли (който няма как да бъде изключен от нито едно американско списание), отиде в Лас Вегас и също като него се превърна в легенда с шоуто си. Днес, след серия здравословни проблеми, последните от които бяха обявени в началото и в края на на 2022 г., Селин Дион продължава да живее в Невада.

Изпълнителката на „Beauty and the Beast”, „My Heart will Go On”, „A New Day Has Come” e с неоспоримо значение за времето от 90-те години на 20-и век досега. Тя е сред най-слушаните певици на всички времена, а продажбите на албумите й я нареждат на второ място в света след Уитни Хюстън. Има почетни награди от университети. Селин Дион е в Топ 10 на най-продаваните изпълнители в САЩ. И все пак на 1 януари тази година „Ролинг Стоун“ пропусна да я включи в списъка си с велики певци.

На какво се дължи този пропуск? Отговорът е в самото списание. То съществува от 1967 година, защото светът на музиката е необятен и великите певци са много повече от 200.