Дуетът "Лад Бейби" подобри рекорда за коледна песен във Великобритания

Дуетът "Лад Бейби" подобри рекорд на "Бийтълс" във Великобритания, като за пети път оглави класацията за коледен сингъл, съобщи официалната компанията, следяща продажбите.

Влогърите Марк и Роксан Хойл дебютираха на първо място в коледната класация с "Food Aid". Клипът засяга актуални теми за растящите цени и топящите се заплати с помощта на експерта по спестявания Мартин Луис. Той е най-бързо продаваният за годината с над 65 000 единици. Приходите от него ще бъдат разделени между благотворителната организация, която осигурява храна за бедните "The Trussell Trust" и тръста "Банд Ейд", защото песента е интерпретация на коледния хит от 1985 г. "Do They Know It's Christmas" на "Банд Ейд".

Миналата година "Лад Бейби" изравни рекорда на "Бийтълс" с четири песни начело на коледната класация на сингли. Те бяха на първо място през 2018 г. с "We Built This City", а след това с "I Love Sausage Rolls" (2019), "Don't Stop Me Eatin'" (2020) и "Sausage Rolls For Everyone" (2021) в сътрудничество с Ед Шийран и Елтън Джон.

На второ място е "Last Christmas" на "Уам!"

На трето място е групата "Сайдмен" с "Christmas Drillings". Песента се разпространява в помощ на благотворителната организация "FareShare". Следва Марая Кери с "All I Want For Christmas Is You" и "Merry Christmas" на Ед Шийран, и Елтън Джон.

В британската класация на албумите на първо място е "Midnights" на Тейлър Суифт. Следва Клиф Ричард с "Christmas With Cliff". Трети е Майкъл Бубле с "Christmas".