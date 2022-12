Сам Райдър оглавява британската класация за албуми

Певецът Сам Райдър е начело на британската класация за албуми с "There’s Nothing But Space, Man!", съобщи на сайта си официалната компания, която следи продажбите и съставя чартовете.

Дебютната продукция на изпълнителя излезе на 9 декември. Представляващият Великобритания Сам Райдър спечели второ място на тазгодишния песенен конкурс "Евровизия." Форумът се проведе в Торино, а победител стана украинската група "Оркестър Калуш”. Заради военните действия в родината на изпълнителите, беше взето решение "Евровизия" през 2023 г. да е в Ливърпул.

На второ място в подреждането е американската певица нео соул изпълнителка Сиза с продукцията си "SOS". Това е вторият й студиен албум и първи от пет години насам. Певицата за първи път успява да достигне толкова висока позиция в британската музикална класация. Предишният й албум "Ctrl" успя да се изкачи само до 45-а позиция в подреждането.

Третата в чарта е Тейлър Суифт с "Midnights". Албумът й е на пазара от 21 октомври.

На четвърта позиция е Майкъл Бубле с празничния "Christmas", издаден през 2011 г. След него се нарежда нидерландският цигулар и диригент Андре Рийо и неговият оркестър "Йохан Щраус" с продукцията "Silver Bells", включваща класики, посветени на Рождество Христово. Това е 13-ият албум на Рийо и неговия оркестър, стигнал до топ 10 на британската класация.

Коледни парчета са превзели и британската класация за сингли. Групата “Уам!” e начело на чарта със сингъла "Last Christmas" от 1984 г.

Втората позиция е за Марая Кери с друга празнична класика - "All I Want For Christmas Is You", която е от 1994 г. Тя слиза позиция спрямо миналата седмица, когато беше начело на британската класация за сингли.

Третото място е за Рей и 070 Шейк с "Еscapism" - единствената песен в първата петица на чарта, в която липсват коледни мотиви.

На четвърто и пето място се подреждат съответно Ед Шийран и Елтън Джон с “Merry Christmas" - парчето е от 2021 г., следвани от Бренда Лий с "Rockin’ Around The Christmas Tree" от 1958 г.