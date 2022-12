Кучетата предпочитат електрическите автомобили пред дизеловите, защото те са по-тихи и вибрациите в тях са по-малко, съобщи Дейли мейл.

В електрически автомобил пулсът на кучета намалява с 30 процента. По-малкото вибрации намаляват и опасността от гадене. В дизелов автомобил те се изправят от легнало положение с 40 процента повече.

Учени от университета на Линкълн са работили с 20 кучета. Те са ги возили по 10 мин. в електромобил и в дизелов автомобил с едночасова почивка, като са записвали биометричните им показатели. Снимали са ги и с ГоуПро камера, за да проследят признаци в поведението им, които са показателни за дискомфорт или спокойствие. Само едно от кучетата преди това се е било возило в електрически автомобил.

Резултатите от изследването потвърждават наблюдения на собственици на кучета, според които 39 процента се настаняват по-удобно в електрически автомобил, 43 процента са по-спокойни, 42 процента изглеждат по-малко тревожни, а 45 процента скимтят по-малко.

Отделно изследване показва, че според 58 процента от собствениците на кучета, питомците им са склонни да се превъзбуждат, когато пътуват с кола. Според 48 процента те страдат от тревожност, а според 44 процента - от гадене.

Най-предпочитаната песен от кучетата в автомобилите е "How Deep Is Your Love" на Би Джийс, следвана от "No woman no cry" на Bob Marley и "(Everything I Do) I'll Do It for You" на Брайън Адамс.