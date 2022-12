Посттоталитарните общества са акцент в дискусия на полския писател Йенджей Моравецки и българския автор Георги Тенев

Посттоталитарните общества ще бъдат сред акцентите в дискусията между полския писател Йенджей Моравецки и българския автор Георги Тенев в рамките на Софийския международен литературен фестивал. Събитието ще се състои на 6 декември в Националния дворец на културата (НДК), съобщават от Къща за литература и превод.

Моравецки и Тенев ще обсъдят как изглежда пейзажа след края на една империя, какво се ражда от кишата на разтопения лед и рухналите утопии, както и преодолима ли е културната и идеологическата празнина в посттоталитарните общества.

Дискусията е озаглавена „Фактите, войната и художественото писане“ и ще бъде водена на български език със симултанен превод от Кристиян Янев.

Йенджей Моравецки е в България за резиденция в Къща за литература и превод, където работи по новия си роман и популяризация на последната си книга „Szuga. Landscape after Empire“.

Той е автор на 12 книги и академични публикации, работи в Института по журналистика и социална комуникация на Вроцлавския университет. Има докторати по славянска филология (2005) и социология (2007), хабилитиран доктор е по култура и религиозни науки (2019).

Моравецки е преводач на книгата на Владимир Абаринов: „Widziadła. Gra Wywiadów. Walka Mocarstw“, Bialystok, 2017 ('Phantasms. The Game of Special Services. Тhe Struggle of The powers'). Съавтор на антологията с документални истории от Беларус „Ojczyzna dobrej jakości“ ('Czarne', 2019).

Георги Тенев е писател, сценарист и драматург. Автор е на романите „Партиен дом“ (Награда за български роман на годината на фондация „ВИК“, 2007), „Кристо и свободната любов“, „Господин М.“, „Български рози“, „Балкански ритуал“, „Резиденцията“, както и на сборниците с разкази „Свещена светлина“ (отличен със стипендия за превод на Американския ПЕН център) и „Жената на писателя“. / ГН