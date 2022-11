Египетски хореограф представя два танцови спектакъла в София

Египетският хореограф Мунир Саид представя два танцови спектакъла в София, на сцената на "Топлоцентрала", съобщават от "Гьоте институт".

Събитието е в рамките на артистична резиденция между Германия и България. Мунир Саид е тазгодишният резидент в рамките на обменно партньорство с академия Schloss Solitude в Щутгарт. Мунир е танцов и музикален артист и изследовател от Кайро, който гостува в България между септември и декември 2022 г. Като хореограф, той отправи покана към местните танцьори, с които да работят заедно по един солов и един групов спектакъл.

I was there, на 24 ноември, е танцов пърформанс със солист Марина Хараламбова. Визуалната, музикална и хореографска среда е на Мунир Саид.

(Un)-identified movements , на 29 ноември, е мултидисциплинарна инсталация, обединяваща танц, музика и визуални ефекти. Тя има за цел да създаде фигури от танцови движения, работейки с реалността като абстракция. Заглавието взима предвид рутините, които сме принудени да следваме ежедневно - в работата си, в живота си или когато просто вървим по улицата.

Танцьори във видеоклиповете са Нуран Радване, Салах Мурад, Стефани Розер, Джулия Пиана, Солвейг Егер, Мостафа Ел Бана, Сара Езел, Чорук Ел Махати, Камел Рагаб, Йоле Ла Сала, Мохамед Гариб и Виола Буси. На сцената ще танцуват Ана Петкова, Свилена Николова, Цвета Дойчева, Яница Атанасова. Видеото, музиката и хореографията са на Мунир Саид.

Мунир Саид е танцов и музикален артист и изследовател. Започва своето танцово образование през 2008-2011 г. в Cairo Contemporary Dance Program. Получава награда за отличие от Операта в Кайро през 2009 г. за първия си спектакъл The Game. Следват участия в турнета в Германия, Италия, Испания, Мароко, Ливан, Дубай, САЩ и Йордания. Печели три награди за изпълнение на 20-ия международен танцов фестивал в Щутгарт за солото си What about Dante.

Преподава в Националната академия за танц и музика в Рим през 2016 и 2017 г. През 2020 г. получава артистична стипендия от Akademie Schloss Solitude в Щутгарт и създава танцова видеопрограма "Когато тялото говори". Неотдавна участва във Венецианското биенале и създава танцов спектакъл по време на програмата Dance college (Nemesis VS. Anubis VS. Everyone).

Паралелно с гостуването на Мунир Саид в България, българската художничка Мартина Вачева получи резидентно студио в замъка Schloss Solitude, в Щутгарт. Двамата артисти са избрани на селекционен принцип, като поставените критерии са пристигащият в България артист да е от областта на сценичните изкуства, а заминаващият за Германия да е от тази на визуалните изкуства.