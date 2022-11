Роберта Флак спира да пее заради заболяване

Носителката на награда "Грами" Роберта Флак страда от амиотрофната латерална склероза, наричана също и болест на Лу Гериг, която й пречи да продължи да пее, предаде Асошиейтед прес, като цитира представител на изпълнителката.

Прогресиращото заболяване "направи невъзможно пеенето и не й е лесно да говори", каза Сюзан Кога, мениджър на Флак. "Но е необходимо много повече от амиотрофната латерална склероза, за да заглуши тази икона."



Съобщението за диагнозата на певицата е направеното точно преди премиерата на "Роберта" - пълнометражен документален филм, чийто дебют ще бъде в четвъртък на фестивала за документално кино в Ню Йорк DOCNYC.

В него се казва също, че певицата и пианистка, която сега е на 85 години, "планира да остане активна в своите музикални и творчески занимания".

Роберта Флак е известна с хитове като "Killing Me Softly With His Song" и "The First Time I Ever Saw Your Face", който я превърна в звезда, след като Клинт Истууд го използва за любовна сцена в своя филм от 1971 г. „Пусни ми Мисти".