Книгата "Диалогичният разум" на Георги Фотев ще бъде представена в Централния военен клуб в София

Книгата „Диалогичният разум“ не Георги Фотев ще бъде представена в Централния военен клуб в София. Събитието ще се състои на 16 ноември (сряда), съобщават от издателство "Захарий Стоянов“.

Томът ще бъде представен от проф. Владимир Градев. В рамките на събитието ще звучи музика на Йохан Себастиан Бах и Астор Пиацола, изпълнена от Филип Копецки (флейта).

Проф. Георги Фотев е почетен професор и сенатор на Нов български университет. Той е директор на Центъра за изучаване на европейските ценности при НБУ. Чел е лекции в редица чуждестранни университети.

Проф. Фотев е един от ръководителите на European Values Study. Той е действителен член на European Academy of Sciences and Arts от 1993 г. Министър е на науката и висшето образование (1991 г.). Сред основните му трудове са книгите "Социална реалност и въображение" (1986 г.), "История на социологията", том 1-2 (1993 г.), "Другият етнос" (1994 г.), Ethnicity, Religion and Politics (1999 г.), "Криза на легитимността" (1999 г.), "Смисъл на политиката" (1999 г.), "Граници на политиката" (2001 г.), "Диалогична социология" (2004 г.), "Дисциплинарна структура на социологията" (2006 г.), "Дългата нощ на комунизма в България" (2008 г.), "Българската меланхолия" (2010 г.), "Сфери на ценностите" (2012 г.), "Смисъл и разбиране" (2014 г.), "Човешката несигурност" (2016 г.), "Феноменология на чувствата" (2018 г.), "Социологията като строга наука" (2018 г.), "Диалогичният разум" (2022 г.) и др. / ГН