„Другите българки“ откриват Международен фестивал за изкуства в Нидерландия

С изложбата „Другите българки“ и документалния филм „България в транс“ ще бъде открит Международният фестивал за изкуства What You See Festival на 17 ноември в нидерландския град Утрех. Събитието ще се проведе за пета поредна година, а целта му е да представя творби на артисти, които рядко или никога досега не са били показвани в Нидерландия, съобщават за БТА организаторите.

Изложбата ще може да бъде видяна от 17 до 20 ноември в театър Kikker в центъра на Утрехт. Проектът продължава да предизвиква интерес отвъд границите на страната. Водещото онлайн списание за изкуство с международно признание Chromart Magazine посвети 14 страници на проекта.

Една от малкото останали публични художествени галерии в Торонто, John B. Aird Gallery включи изложбата в онлайн каталог, представящ изкуство на съвременни артисти, вдъхновени от Queer културата.

Белгийската фондация, която подкрепя и насърчава всички дейности в областта на културата и изкуството, Bruxelles Art Vue публикуваха обширна статия за „Другите българки“ на заглавната си страница.