Общо 365 творби на 244 художници от 30 държави участваха в Международния конкурс за екслибрис на Русенската библиотека

Общо 365 творби на 244 художници от 30 държави участваха в осемнадесетото издание на Международния конкурс за екслибрис "Ex Libris - Ex Piscatibus" на Русенската библиотека. Това съобщиха от културния институт в крайдунавския град.

Темата е в унисон с обявяването на 2022 г. за Международна година на занаятчийския риболов и аквакултурите от Общото събрание на ООН.

Доайен сред участниците тази година е Дьорд Борос - унгарец по произход, роден през 1934 година. Той участва в конкурса от 2014 г. досега. Най-младата художничка е родената през 2015 г. Магдалена Александрова. Тя се включва във форума за втори път.

С "Grand Prix" на конкурса журито отличи Гжегож Издебски от Полша за екслибриса "Moby Dick". Наградата на Регионалната библиотека "Любен Каравелов" в Русе бе присъдена на Калина Миланова от Велико Търново за творбата "All good things come to an end".

Предстои отпечатването на цветен каталог с творбите от конкурса. Темата за следващото му издание е "Ex Libris - Ex Dilemma".

Конкурсът се организира под патронажа и с финансовата подкрепа на Министерството на културата и на община Русе.