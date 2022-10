Ветеранът на рокендрола Джери Лий Луис почина на 87-годишна възраст

Джери Лий Луис, един от пионерите на рокендрола, почина на 87-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес.

Той бе последният оцелял от поколението на Елвис Пресли, Чък Бери и Литъл Ричард.

Джери Лий Луис е починал в дома си в Мемфис, щата Тенеси, съобщи неговият представител Зак Фарнъм.

Изпълнителят прави фурор през 50-те години на миналия век с поредица от хитове, като сред най-известните са "Great Balls of Fire" и "Whole Lotta Shakin' Goin' On".

Личният живот на Джери Лий Луис е изключително бурен и едва не слага край на кариерата му, отбелязва Асошиейтед прес. За кратко време, през 1958 г., той е претендент да замени Пресли като водещ изпълнител на рок хитове, след като Елвис е призован в армията. Но докато Луис е на турне в Англия, медиите научи три пагубни неща: той е женен за 13-годишната (вероятно дори 12-годишната) Майра Гейл Браун, която е негова братовчедка, а бракът е сключен, преди развода си. Тогава турнето е отменено, а той влиза в черния списък на радиостанциите и печалбите му сриват за една нощ почти до нула.

През следващите десетилетия музикантът се бори с проблеми с наркотици и алкохол, съдебни спорове и заболяване. Два от седемте му брака завършват с ранната смърт на съпругите му. Братовчедка му Браун се разведе с него в началото на 70-те години на миналия век и по-късно то обвини във физическо и психическо насилие, което според нея едва не я е докарало до самоубийство.

Джери Лий Луис се преоткрива като кънтри изпълнител през 60-те години на миналия век, а музикалната индустрия в крайна сметка му прости, дълго след като той спря да прави хитове.

Той е носител на три награди "Грами" и има записи с някои от най-големите звезди в индустрията. През 2006 г. Луис записа "Last Man Standing"“ с участието на Мик Джагър, Брус Спрингстийн, Би Би Кинг и Джордж Джоунс. През 2010 г. в албума му "Mean Old Man“ участие взеха Джагър, Кийт Ричардс, Шерил Кроу, Тим Макгроу и други.

Джери Лий Луис е един от първите изпълнители, въведени в Залата на славата на рокендрола през 1986 г.

През февруари 2019 г. изпълнителят претърпя лек инсулт, но след по-малко от година записа албум с госпели.