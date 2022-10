Реквизит от киното, телевизията и света на музиката се предлага на търг в Лондон през ноември

Ръкавици на злодея от "Междузвездни войни" Дарт Вейдър ще бъдат сред известните артикули от филмите, телевизията и света на музиката, които ще бъдат предложени на годишния търг, организиран от британската компания за сувенири "Пропстор", предаде Ройтерс.

Наддаването ще се проведе през ноември и ще бъде присъствено след пауза заради пандемията от КОВИД-19.

Тазгодишният аукцион може да се похвали с разширен каталог от над 1500 лота, чиято приблизителна обща стойност е 11 милиона британски лири (12,3 милиона щатски долара).

"Тази година е по-голям от всеки друг път. Добавихме около 500 лота плюс още един ден. Това е голяма крачка напред за нас, което ще прави много по-вълнуващо събитие", каза пред Ройтерс главният изпълнителен директор на "Пропстор" Стивън Лейн.

Сред акцентите са костюм на Супермен, носен от актьора Кристофър Рийв, черните ръкавици на Вейдър от първия филм "Междузвездни войни" през 1977 г. и Библията, в която бе скрит каменен чук, от "Изкуплението Шоушенк" от 1994 г.

На търга ще бъдат продадени също първо издание с твърди корици на "Хари Потър и философският камък" от 2001 г. и пилотска каска, носена от Шон Конъри във филма за Джеймс Бонд от 1967 г. "Човек живее само два пъти".

Тази година предмети от света на музиката се въвеждат като нова категория и те ще бъдат търгувани в специален ден.

Стивън Лейн посочи като важен лот китара "Гибсън" на Ноел Галахър, използвана в албума и турнето "Be Here Now", оценена на между 300 хиляди до 500 хиляди британски лири.

Любителите на музиката могат също да наддават за подписана от Елвис Пресли молба за разрешително за оръжие и списък, изготвен на ръка от Дейв Грол за турнето "Nevermind" на групата "Нирвана".

Лейн, който събира реквизит и костюми повече от 30 години, каза, че настояващата икономическа ситуация стимулира продажбите.

Търгът на "Пропстор" през юни в Лос Анджелис бе рекордьор с 2000 лота, които събраха повече от 10 милиона щатски долара, каза той.

Аукционът в Лондон на живо ще се проведе между 3 и 6 ноември, като се допускат наддавания онлайн или по телефона.