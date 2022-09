Южнокорейската група "Блекпинк" оглави класацията на "Билборд" за албуми

Южнокорейската момичешка група "Блекпинк" оглави класацията на класацията на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието.

Квартетът си осигури първата позиция в чарта още с дебюта на продукцията си "Born Pink". Това е вторият албум на "Блекпинк". От него са продадени 102 000 еквивалентни единици за периода на отчитане.

Групата измести от върха на класацията на "Билборд" пуерториканския рапър Бед Бъни. С албума си "Un Verano Sin Ti" той заемаше лидерската позиция 11 непоследователни седмици, но тази слезе на второ място. От продукцията са продадени 93 000 еквивалентни единици за изминалите седем дни.

Трета е южнокорейската момчешка група Ен Си Ти 127 с албума си "2 Baddies", който дебютира в класацията тази седмица. Той излезе на пазара на 16 септември. От него са продадени 58 500 еквивалентни единици за периода на отчитане.

Четвъртата позиция в чарта е за кънтри певеца Морган Уолън и продукцията му "Dangerous: The Double Album". От албума са продадени 48 000 еквиваленти единици за отчетния период.

В челната петица на чарта за албуми на "Билборд" място намира и Уикенд с продукцията "The Highlights", който се изкачи от 32-ра позиция. Албумът е компилация от хитове като "Blinding Lights" и "Die for You". От него са продадени 39 000 еквивалентни единици за отчетния период.