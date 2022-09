"София документал" раздаде шест награди, съобщават организаторите на международния фестивал.

Награда за най-добро представяне на проект е Sunken, режисьор - Димитрис Коцис, Гърция. Награденият проект е избран заради актуалността на темата, смелостта, творческия подход и стил, които ще променят жанра на документалното разследване.

Швейцарският разпространител "Лайтдокс" за първи път присъжда наградата на жена режисьор със завладяващ артистичен подход - за проекта Blueberry Dreams, режисьор - Елене Микаберидзе (Грузия/Франция/ Белгия).

Наградата на Чешкия център е за They Took Our Names, режисьор - Айсел Кючюксу (Дания/ България).

Награда на "Док Лайпциг" е The Gods Must Be Mistaken на режисьора Якоб Крезе (Словения/Германия).

Международното жури на "София документал" в състав Ваня Ямбрович (Хърватия), Ветон Нуркулари (Косово) и Ксения Шиманска (Украйна) присъжда специална награда на "Красотата на звяра" - на режисьорката Анна Немеш (Унгария) - за оригиналния подход към темата за телесното съвършенство.

Маруся Сироечковская получава наградата за най-добър режисьор за "един мъчителен, но дълбоко разтърсващ филм за получена и изгубена любов, за красотата и нещастието да си млад и за едно цяло поколение, което изглежда безнадеждно и изгубено в страна, която режисьорката с право нарича "Депресирана федерация". Сниман в продължение на 12 години под формата на видео дневник и обогатен с естетиката на пънка, филмът "Как да спасиш мъртъв приятел" (Швеция, Норвегия, Франция и Германия) е знак за идването на един обещаващ нов глас в документалното кино, според журито.

Както писа БТА, "София документал" продължава до 28 септември в "Дом на киното", Чешкия център, "Люмиер".

Тази година "София документал" постави началото на форума “Балкански документален пазар” - първият в България международен форум за документалисти и професионалисти от индустрията. Част от програмата на този форум беше и публична презентация (пичинг) на проектите с ментор и модератор Роберт Зубер пред международно жури, състоящо се от Мартичка Божилова (България), Ветон Нуркулари (Косово), Анна Бертолет (България/Швейцария), Мриду Чандра (САЩ), Мария Лухуфвуд (Швеция), Лове Мартинсен (Швеция), Снежана Йовева (България) и Дагмар Остранска (Чехия).