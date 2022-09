Кънтри певицата Келси Балерини издаде четвъртия си студиен албум "Subject to Change", съобщи ЮПИ.

Предишният "Kelsea" излезе през март 2020 г.

Балерини, която е на 29 години, написа в Инстаграм, че е горда от новия си албум.

"Subject to Change" се състои от 15 песни, сред които "Muscle Memory," "You're Drunk, Go Home", "Marilyn". Водещият сингъл е "Heartfirst".

Турнето на Балерини за новия албум започва утре в Ню Йорк.

През 2015 г. Келси Балерини печели наградата Изгряваща звезда на Билборд, а през 2016 г. - за нова певица на Академията за кънтри музика. През същата година тя получи и номинация за "Грами" за най-добър нов изпълнител. Миналата година Келси Балерини получи наградата за изпълнение на годината от Телевизията за кънтри музика ("The Other Girl" (с Холзи), а Академията за кънтри музика й присъди отличията за музикално събитие на годината - "Half of My Hometown" (с Кени Чесни) и за видео на годината.