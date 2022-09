Хари Стайлс оглавява класацията за сингли на "Билборд"

Британският певец Хари Стайлс е начело на класацията на списание "Билборд" за сингли с "As It Was" за 14-а непоследователна седмица, съобщи сайтът на изданието.

Хитът е от албума "Harry's House", който излезе през месец юни и е трети самостоятелен на изпълнителя. Стайлс придоби световна слава като член на групата "Уан дайрекшън".

Певецът направи първия си солов албум "Harry Styles" през 2017 г., а две години по-късно издаде и "Fine Line", превземайки челните позиции в чартовете и с тях.

Второто място в подреждането "Хот 100" на "Билборд" е за Стив Лейси със сингъла "Bad Habit", запазил позицията си от миналата седмица.

Трета е Ники Минаж с парчето "Super Freaky Girl". Тя успя да се изкачи от седма позиция, която заемаше преди седем дни.

Четвъртото място отново е за Ники Юар с парчето "Sunroof".

В челната петица място намира и Пост Малоун със сингъла "I Like You (A Happier Song)", в който участва и рапърката Доджа Кет.